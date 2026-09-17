Шестикратный чемпион «Больших шлемов» в паре и миксте Солсбери завершил карьеру

Джо Солсбери объявил о завершении карьеры. Британцу 34 года, он экс-первая ракетка мира в паре. Солсбери – четырехкратный чемпион парных «Больших шлемов»: он выиграл Australian Open-2020 и три US Open (2021, 2022, 2023).