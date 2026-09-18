Европа «покрывает дефицит бюджета» Украины оплатой закупки БПЛА Еврокомиссия в рамках двухлетнего кредита на 90 млрд евро выделила Украине очередной транш в размере 3,.
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