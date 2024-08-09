Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: успехи на работе и неожиданные повороты в любви Татьяна СергееваПредстоящая неделя обещает быть яркой и насыщенной, приправленной интересными событиями и неожиданными поворотами судьбы.
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