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Царьград

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Трамп обсудит в ООН мирные соглашения и иранскую ядерную угрозу

Трамп обсудит в ООН мирные соглашения и иранскую ядерную угрозу

Президент США Дональд Трамп выступит на Генассамблее ООН на следующей неделе, чтобы обсудить мирные соглашения, вопросы суверенитета и угрозу иранского ядерного оружия.

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