🔴 До вечера во всех районах Евпатории восстановят водоснабжение «Утром специалисты ГУП РК «Вода Крыма» включили повысительные насосные станции.
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🔴 До вечера во всех районах Евпатории восстановят водоснабжение «Утром специалисты ГУП РК «Вода Крыма» включили повысительные насосные станции.