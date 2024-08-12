В Магаданской области полицейские пресекли незаконный оборот природного золота

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Самородок» установили факты хищения и незаконного хранения драгоценного металла.
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