Утвержден список субсидируемых авиамаршрутов из Перми на 2024 год

Также регион направит средства на софинансирование регулярных рейсов до Минска.Региональное министерство транспорта утвердило перечень из 18 авиамаршрутов, на которых в 2024 году будут предоставляться субсидии со стороны региональных и федеральных властей.
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