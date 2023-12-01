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Утвержден список субсидируемых авиамаршрутов из Перми на 2024 год

Утвержден список субсидируемых авиамаршрутов из Перми на 2024 год

Также регион направит средства на софинансирование регулярных рейсов до Минска.Региональное министерство транспорта утвердило перечень из 18 авиамаршрутов, на которых в 2024 году будут предоставляться субсидии со стороны региональных и федеральных властей.

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