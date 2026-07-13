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Авторадио

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Работодатели стали спокойнее относиться к служебным романам

Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно.

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