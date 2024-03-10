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«Босс и великий лидер». Трамп дал оценку Орбану

«Босс и великий лидер». Трамп дал оценку Орбану

Экс-президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «великим лидером». Об этом сообщила газета The Washington Post.

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