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Мишустин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Мишустин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к российским мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам и поздравил с этим днём, отметив, что исламская община России делает многое для сохранения традиций религии и продвижения её истинных ценностей.

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Vova Гарин
Абу-бандитов из ср азии
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