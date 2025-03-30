Мишустин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к российским мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам и поздравил с этим днём, отметив, что исламская община России делает многое для сохранения традиций религии и продвижения её истинных ценностей.
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