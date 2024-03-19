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Российские войска продвинулись северо-западнее Вербового в направлении дороги на Орехов

Российские войска продвинулись северо-западнее Вербового в направлении дороги на Орехов

Российские войска продолжают теснить противника на Запорожском направлении. Шаг за шагом ВС РФ продвигаются там, где летом прошлого года ВСУ проводили своё нашумевшее контрнаступление, в результате которого смогли взять населённый пункт Работино.

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