Российские войска продвинулись северо-западнее Вербового в направлении дороги на Орехов

Российские войска продолжают теснить противника на Запорожском направлении. Шаг за шагом ВС РФ продвигаются там, где летом прошлого года ВСУ проводили своё нашумевшее контрнаступление, в результате которого смогли взять населённый пункт Работино.
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