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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «В спорте мы воспитываем патриотов России, тех, кто будет защищать страну. Это очень важно»

Президент ФХР поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр БРИКС в Казани. «Я получил колоссальное удовольствие, когда увидел столько флагов на открытии Игр БРИКС.

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