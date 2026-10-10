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Пятый канал

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Туристку из Барнаула избили во вьетнамском отеле: детали нападения

Туристку из Барнаула избили во вьетнамском отеле: детали нападения

Туристка из Барнаула Екатерина Исфандиева заявила в Instagram*, что на нее напала другая отдыхающая. Это случилось 9 октября в гостинице недалеко от Нячанга во Вьетнаме.

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