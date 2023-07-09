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История семьи Виктории и Германа Лебедевых - сотрудников ОМВД России по Кировскому району

В ОМВД по Кировскому району проходит службу семья полицейских Виктории и Германа Лебедевых.    Герман с детства увлекался спортом и после переезда в пгт.

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