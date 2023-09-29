Особенности жилья в Мытищах: выбор, цена и преимущества покупки через риелтора Юлия СавельеваМытищи – город с богатой историей и особенным шармом, привлекающий как столичных жителей, так и тех, кто ищет комфортное место для жизни в пригороде Москвы.