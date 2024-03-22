Марин Ле Пен и лидер ее партии выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделля и Марин Ле Пен, которая представляет партию в парламенте Франции выразили 22 марта соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокус сити холле» и напомнили, что «слепой ненависти нет оправданий».