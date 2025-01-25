Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Польский министр нашел способ подластиться к Трампу и рекламирует его коллегам по ЕС

Польский министр нашел способ подластиться к Трампу и рекламирует его коллегам по ЕС

Bloomderg публикует интервью с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камишем. Тот предупреждает европейцев, что президент США прислушается к их мнению по поводу Украины только в случае, если они начнут серьезно инвестировать в собственную безопасность.

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