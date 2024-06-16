Еще больше волгоградских медиков станут земскими докторами и фельдшерами

В Волгоградской области продолжается развитие системы здравоохранения. Власти региона расширили перечень специальностей, в которые включены медицинские работники, участвующие в программах "Земский врач" и "Земский фельдшер".
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