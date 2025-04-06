Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 969 подписчиков

Москва и Куба готовят запуск 50 такси "Москвич" в Гаване и Варадеро

Москва и Куба готовят запуск 50 такси "Москвич" в Гаване и Варадеро

Москва и Куба совместно разрабатывают проект такси на основе автомобилей "Москвич". По плану, в 2024 году Кубе будет поставлено 50 автомобилей для организации таксопарка в Гаване и Варадеро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх