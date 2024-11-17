"Деньги, упавшие с неба": с января в России придется платить туристический налог

В России с нового года вводится туристический налог. В отличие от действующего сейчас в некоторых регионах страны курортного сбора, величина налога не будет фиксированной: в 2025-м он составит до 1% от стоимости проживания, а к 2029 году вырастет до 5%.
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