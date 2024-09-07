Женские страсти
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Женские страсти

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  • Samarium
    Потому что инстинкт сосания с младенчества....Ну., и наконец, это просто КРАСИВО и чувственно...😃Почему мужчин при...

Почему мужчин привлекает женская грудь?

Почему мужчин привлекает женская грудь?

© РИА Новости Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Женская грудь — символ женственности и олицетворение материнства.

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Комментарии
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Samarium
Потому что инстинкт сосания с младенчества....Ну., и наконец, это просто КРАСИВО и чувственно...😃
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12 час.
Федор Родников
На женскую грудь с вожделением смотрят мужчины,которых вскармливали искусственно из бутылки,вот с тех пор они и мечтают пососать материнскую грудь-точно говорю😅🤣😂
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11 час.
Елена Соколова
Ну вообще-то и девочек в младенчестве тоже грудью кормят. Так что это мутная теория. Только мальчиков что ли грудью кормили и у них вырабатывался окситоцин ?
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3 час.

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