Почему мужчин привлекает женская грудь?

Samarium Потому что инстинкт сосания с младенчества....Ну., и наконец, это просто КРАСИВО и чувственно...😃

Федор Родников На женскую грудь с вожделением смотрят мужчины,которых вскармливали искусственно из бутылки,вот с тех пор они и мечтают пососать материнскую грудь-точно говорю😅🤣😂