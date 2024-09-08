В Совфеде объяснили, почему Шольц неожиданно заговорил о мире на Украине

«Свершилось, враг отступает целыми бригадами»: Сценарий по Курской обл поломался, потери ВСУ огромные, Украина вспыхнула от Одессы до Львова — удар астрономическим количеством ракет: Карта боевых действий на Украине, на 04.09.24 г.