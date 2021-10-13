Участники российско-сербских летно-тактических учений БАРС-2021 выполнили первые полеты

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 выполнили первые полеты на аэродроме Ладжевци (Сербия) в ходе летно-тактических учений "БАРС-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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