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Участники российско-сербских летно-тактических учений БАРС-2021 выполнили первые полеты

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 выполнили первые полеты на аэродроме Ладжевци (Сербия) в ходе летно-тактических учений "БАРС-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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