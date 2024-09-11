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Алаудинов: российские бойцы освободили около 10 курских населенных пунктов

Алаудинов: российские бойцы освободили около 10 курских населенных пунктов

Бойцы российских подразделений освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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