В США испугались утечки секретной информации из-за письма ЦРУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отправило в управление кадров правительства США незасекреченное электронное письмо со списком сотрудников, что вызвало опасения среди бывших сотрудников ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии