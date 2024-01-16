Кумкват или кинкан: как вырастить в домашних условиях

Чаще всего как комнатное растение у нас выращивают кинкан овальный, или апельсин золотой. Полезные и вкусные цитрусовые можно не только купить, но и вырастить дома! Рассмотрим, какие условия нужны для плодоношения кумквата дома.
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