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Кумкват или кинкан: как вырастить в домашних условиях

Кумкват или кинкан: как вырастить в домашних условиях

Чаще всего как комнатное растение у нас выращивают кинкан овальный, или апельсин золотой.   Полезные и вкусные цитрусовые можно не только купить, но и вырастить дома! Рассмотрим, какие условия нужны для плодоношения кумквата дома.

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