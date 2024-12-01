Депутат Разворотнева рассказала, из чего и как формируют сумму платежей за ЖКУ

Госдума сейчас пытается сделать плату более прозрачной.Очень часто жители многоквартирных домов, получая квитанции и заглядывая в них, задаются вопросами, откуда берутся указанные в них суммы, а также куда потом идут эти деньги.
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