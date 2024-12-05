Состоялся анонс пошаговой стратегии Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown Teenage Mutant Ninja Tur...

Состоялся анонс пошаговой стратегии Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical TakedownTeenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown – это новая пошаговая стратегия, которая предлагает фанатам Черепашек-ниндзя погрузиться в мир тактического ближнего боя.
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