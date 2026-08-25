Грайворонский округ Белгородской области обесточен из-за атаки БПЛА

Подача электроэнергии на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области прервана из-за атаки украинских беспилотников на одну из подстанций, сообщил глава администрации округа Дмитрий Панков в мессенджере «Макс».
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