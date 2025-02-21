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Площадь марсианских озёр превысила размеры Грузии, но есть нюанс. И не один

Площадь марсианских озёр превысила размеры Грузии, но есть нюанс. И не один

Учёные из Третьего университета Рима нашли на Марсе воду и в больших количествах. Площадь системы подземных озёр превысила площадь Грузии.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Почему сравнили именно с Грузией? Это какой то намёк?
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