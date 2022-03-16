С нами не соскучишься!

8 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Так называемая «ксенотрансплантация», то есть пересадка органов и тканей от одного вида живых существ к другому, хоть и оказалась тупиковой ветвью развития медицины, но все же много сделала для развития современной трансплантологии как науки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх