Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Так называемая «ксенотрансплантация», то есть пересадка органов и тканей от одного вида живых существ к другому, хоть и оказалась тупиковой ветвью развития медицины, но все же много сделала для развития современной трансплантологии как науки.
Так называемая «ксенотрансплантация», то есть пересадка органов и тканей от одного вида живых существ к другому, хоть и оказалась тупиковой ветвью развития медицины, но все же много сделала для развития современной трансплантологии как науки.
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