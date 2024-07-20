Названы основные версии убийства главной русофобки Украины экс-депутата Рады Ирины Фарион (ФОТО)

фото: Стали известны две версии убийства бывшего депутата Украины. Медики не смогли спасти бывшего депутата Верховной рады Украины и преподавателя университета «Львовский политехник» Ирину Фарион после нападения, которое было совершено на нее во Львове.
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