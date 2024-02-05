ЕС опасается конфисковывать активы РФ, но может продать их

Представители «Большой семерки» и Европейский союз обсуждают план использования замороженных активов российского Центрального банка на сумму более 250 миллиардов долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины.
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