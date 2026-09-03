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Спорт Уик-Энд

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Данил АЙМУРЗИН: Роль у всех одна - чтобы команда побеждала

Данил АЙМУРЗИН: Роль у всех одна - чтобы команда побеждала

ХОККЕЙ. На старте 19-й чемпионат КХЛ! Уже второй год подряд в КХЛ выступают две команды с петербургской пропиской: легендарный СКА и… китайский «Шанхай Дрэгонс».

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