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Грунт обрушился на Моховском разрезе в Кемеровской области

Грунт обрушился на Моховском разрезе в Кемеровской области

На Моховском разрезе в Кемеровской области произошло обрушение грунта. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК)по Кузбассу в Telegram-канале.

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