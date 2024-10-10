Грунт обрушился на Моховском разрезе в Кемеровской области

На Моховском разрезе в Кемеровской области произошло обрушение грунта. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК)по Кузбассу в Telegram-канале.
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