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Окна. Порталы в таинственный мир или сон из прошлого 

Окна. Порталы в таинственный мир или сон из прошлого 

Окна. Порталы в таинственный мир или сон из прошлого  Рассказ – Притча. Окна – большие светящиеся экраны разных форм и размеров, проводники в иной незнакомый и таинственный мир людей, живущих по ту сторону конструкций из стекла, бетона, кирпича или дерева.

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