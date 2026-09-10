«США сбросили бомбы на Японию, их за это в задницу чуть не зацеловали!»: Депутат заявил, что «мы обязаны применить ядерное оружие». Шизофрения?

В ходе горячих предвыборных сражений, депутаты и прочие кандидаты становятся не только бесстрашными, но и абсолютно бессмертными.
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Журавлёв сразу сбежал от журналиста,который задал вопрос:"А почему ваш сын не пошёл на СВО?"
По факту получается, что мы воюем в интересах пиндосов. Только им это выгодно. Они озолотились на нашей ВОВ. Теперь опять нашли дураков воевать. Торговля оружием - самый доходный бизнес.
А в чём он не прав? Всё так и есть. Японцы так себя и ведут по отношению к пиндосам.
И "выбирать" этих работников языком и кнопкой, в какой то степени определяющих НАШУ жизнь, мы вынуждены по "партийным спискам"??? Этот хотя бы публично пиарится... а сколько "засланцев" и соседей по Палате N6 избираем в д. Гадюкино не зная о них ничего... Кроме черно-белого пиара???
Ядерное оружие в СССР создавалось не для ударов по Украине. В мире существуют другие цели для его применения.
Ибанутый. Как это чучело пробрался в депутаты? Как? Чем оно думает?
Опять за рыбу деньги. Никак не уймётся, болезный. Ему плевать что локальная ядерная война — это не “ограниченная” катастрофа, а событие с риском глобального голода и долгого нарушения климата. Доктрина взаимного гарантированного уничтожения: каждая сторона знает, что первый удар не спасет ее от ответного, поэтому нападать невыгодно.
Придурок. А ведь опять в Дуру попадет.
А он на на одного из зведунов похож,в этом обличье, видать одну клинику посещали. А что косаемо бомбардировки этих двух японских городов, то, думаю, необходимости в уничтожении этих городов, не было, просто тогдашние сионисты США решили показать всему миру(и в первую очередь СССР (Сталину)), что они обладают таким мощным оружием и что мир теперь их.... Что в принципе и случилось бы, если б СССР промедлил бы и не создал, в ответ, свою бомбу... А ныне, думаю,бить надо(но не ТЯО) не только по объектам военным на Украине, но и по Центрам принятия решений,вооружающих киевских сиононацистов, эти центры, находятся отнюдь не на территории незалежной, а там где запасные аэродромы, большинства коллег сего думца, да и большей части власть и деньги держащих