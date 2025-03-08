Чего мы ждем от литературы?

Материал опубликован в №2 печатной версии газеты «Культура» от 27 февраля 2025 года. Нам нужна глубокая и талантливая литература, утверждающая жизнь как таковую и жизнь в России в ее исторической, мировоззренческой и личной полноте.
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