Эксперт рассказала о новых видах туризма в России

Новые форматы модульных отелей в России набирают обороты. Отдых «поближе к природе» получил популярность в период пандемии коронавируса, а сейчас ввиду сложностей с путешествиями в другие страны количество кемпингов и глэмпингов в России выросло втрое больше, чем классических отелей, рассказала «Известиям» 18 ноября общественный деятель, руководитель проектов девелоперской компании «Слово групп», руководитель парк-отеля «Plus Residence» Елизавета Жукова.