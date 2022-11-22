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Левандовски извинился после незабитого пенальти в матче с Мексикой: «Польша должна была побеждать»

Роберт Левандовски извинился после ничьей Польши и Мексики (0:0). Форвард «Барселоны» не смог реализовать пенальти – удар отбил вратарь Гильермо Очоа.

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