«Мастерята» из Молжаниновского стали призёрами городского чемпионата

Ребята из 4А класса школы «Перспектива» в Молжаниновском Роман Николаев и Алексей Лындин заняли третье место в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» на городском детском чемпионате «Мастерята».
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