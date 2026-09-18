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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков дал интервью полностью на английском: «Чувствую легкость, стал быстрее, скорость возросла. Ем только правильную пищу – никакого фастфуда и сахара, только шоколад в выходной»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков пообщался с журналистами исключительно на английском языке в тренировочном лагере клуба.

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