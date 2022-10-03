Мужчина не воспринял критику своего внешнего вида и избил обидчика в столичном метро

В столичном метро мужчина воспринял критику своего внешнего вида близко к сердцу и избил обидчика. Об этом Вечерней Москве сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 3 октября.