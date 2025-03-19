Широта Эквадора: республика готова увеличить поставки фруктов в Россию

В 2025 году Эквадор планирует увеличить экспорт экзотических фруктов, а также рыбы и морепродуктов в Россию, сообщил «Известиям» посол латиноамериканского государства в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
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