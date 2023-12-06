6 популярных и дешевых рыб из СССР, которые исчезли с прилавков

Советский союз активно развивал рыбный промысел, имея рыболовецкую флотилию с траулерами и плавбазами, добывавшую рыбу в нейтральных водах по всему миру, а также экспедиционную систему по изучению рыбных запасов мирового океана.
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