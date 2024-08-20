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Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем

Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем

Лидер Российской Федерации Владимир Путин, встретившись с теми гражданами, которые добровольно отправились на СВО, отметил, что воспринимает себя как пехотинца, который, как и прочие воины, занимается защитой Родины.

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