Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем

Лидер Российской Федерации Владимир Путин, встретившись с теми гражданами, которые добровольно отправились на СВО, отметил, что воспринимает себя как пехотинца, который, как и прочие воины, занимается защитой Родины.
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