Мария Захарова: «Будем требовать от руководства МОК отказаться от деструктивной антироссийской линии и соблюдать основополагающие принципы олимпийского движения»

«Россия продолжит прилагать усилия по развитию спорта и международного спортивного сотрудничества, созданию условий для участия спортивных представителей, отечественных спортсменов в международных соревнованиях.
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