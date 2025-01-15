Россия объявила Тайвань недружественным из-за санкций, заявил Лавров

Россия объявила Тайвань «недружественным» из-за того, что он ввёл против неё санкции, в Пекине это понимают, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
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