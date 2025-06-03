У нейросети спросили, существуют ли гороскопы

ИИ ответил, что это всего лишь выдумка, не подтверждённая научными доказательствами. Гороскопы составлены так, чтобы казаться подходящими каждому — это проявление эффекта Барнума, когда люди воспринимают обобщённые и расплывчатые утверждения как точное описание своей личности.
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