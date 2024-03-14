Срочно от ФСБ! В Петербурге задержаны члены запрещенной организации: планировали теракты с химическими веществами

Члены «Русского добровольческого корпуса»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания - гуманитарную помощь для российских бойцов в зоне СВО и жителей новых территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии